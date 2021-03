OnVousRépond : à quoi aura-t-on droit lors des fêtes de Pâques ?

Les téléspectateurs de France 2 ont la possibilité de poser des questions, notamment concernant les mesures sanitaires pas toujours claires, et la rédaction met un point d'honneur à y répondre. Mercredi 24 mars, ce sont les enfants qui se demandent notamment s'il sera possible de faire la chasse aux œufs avec les copines et les copains au moment de Pâques. "Ce n'est pas vraiment ce qui est recommandé", répond à regret la journaliste Jihane Benzina sur le plateau du 13 heures. "Le gouvernement trouve que la chasse aux œufs n'est pas compatible avec les gestes barrières, notamment avec les grands-parents, les oncles ou les tantes. Après, si c'est vraiment en très petit comité, dehors, et que vous vous espacez", ça peut être éventuellement possible, ajoute la journaliste.

Pas de grande tablée

Une autre jeune fille demande s'il sera possible de fêter Pâques en famille, "tous ensemble". "Il n'y a pas d'exception cette année pour Pâques", explique là encore Jihane Benzina. "La consigne c'est : personne d'autre autour de la table, à part les personnes de votre foyer. C'est une recommandation", indique-t-elle. "Après, plus qu'une recommandation, il est toujours interdit de changer de région si vous êtes dans l'un des seize départements confinés. L'amende est toujours de 135 euros", rappelle-t-elle.

