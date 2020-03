"On reste à la maison" : à Codogno, le blocus est levé mais les habitants restent confinés, comme dans le reste de l'Italie

A Codogno, première ville touchée par le coronavirus qui est devenue le symbole de l'arrivée du coronavirus en Italie, la mise en quarantaine totale a été assouplie.

Après plus de deux longues semaines de confinement généralisé, les habitants de Codogno en Lombardie ont appris à vivre avec la menace du coronavirus. Cette petite ville de Lombardie, à une soixantaine de kilomètres au sud de Milan, est un des premiers foyers de l'épidémie de pneumonie virale en virale.

Après quinze jours en stricte quarantaine, le cordon étanche surveillé par la police a été levé et les habitants autorisés à ressortir. Mais les gens sortent peu et les commerces restent fermés, comme dans le reste de l'Italie. Sauf pour les tabacs, les superettes, les stations services ou encore les pharmacies, comme celle de la place du 20-Septembre où les clients font la queue à distance les uns des autres. "Les gens viennent avec leurs ordonnances et personne ne peut entrer, explique le pharmacien. On les tient à distance à au moins un mètre".

On pense déjà au jour d'après

Ce qui est frappant à Codogno ce sont ces habitants qui ont pris la mesure du danger que représente le coronavirus. "On reste à la maison, sauf si on a besoin de sortir comme moi aujourd’hui", explique une habitante marocaine de la ville.

La vie au quotidien, oisive, sans activité, est une situation imprévisible pour les commerçants. "Le plus dur c’est que je suis propriétaire d’un restaurant qui est fermé, explique un habitant. On ne fait rien et je ne sais pas dans quelle mesure le gouvernement va nous aider."

Car c’est au jour d’après que les habitants de Codogno pensent, quand il faudra reprendre une vie normale et constater l’ampleur des dégâts. Selon le dernier bilan communiqué lundi 16 mars, l’Italie compte plus de 2 000 morts et 20 000 cas testés positifs.