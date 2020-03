"On parle de la vie de milliers d'êtres humains" : des sportifs professionnels appellent au respect du confinement

Sortir pour faire du sport est encore autorisé pour l'instant, sous certaines conditions. Mais des sportifs professionnels, qui eux respectent le confinement, s'irritent du manque de civisme de certains.

Depuis le début du confinement, François Barrer ne sort plus de chez lui. Cet athlète, spécialiste de demi-fond, s’entretient comme il peut à son domicile avec son tapis de gym et son home trainer. L'afflux de joggeurs du dimanche en extérieur le sidère : "C'est un coup de gueule, pour dire aux gens de se rendre compte de la gravité de la situation, de ne pas aller courir, de ne pas aller faire de balade avec vos enfants. J'ai beau me préparer pour me qualifier pour les Jeux, mes objectifs sportifs sont secondaires quand on parle de la vie de milliers d'êtres humains".

"Ils ne se rendent pas compte"

Les sorties à vélo, elles, sont interdites. Alors quand Florian Maître, coureur professionnel, voit sur une application d’entraînement que certains cyclistes amateurs n’hésitent pas à avaler les kilomètres sans se préoccuper des recommandations du gouvernement, ça le met lui aussi hors de lui : "Ce qui m'énerve, c'est qu'ils maintiennent avoir raison d'aller rouler en disant qu'il n'y a pas de risques. Ils ne se rendent pas compte."

On peut très bien se passer de sport pendant deux semaines.François Barrer, athlèteà franceinfo

Ces deux professionnels s'étonnent aussi de la recrudescence de sportifs amateurs durant cette période de confinement : "Maintenant qu'on leur dit de rester chez eux, j'ai l'impression que beaucoup se mettent à courir", s'interroge François Barrer. Même étonnement chez Florian Maître : "Dimanche dernier en vallée de Chevreuse, je n'ai jamais vu autant de cyclistes, c'était impressionnant. Il y avait des milliers de cyclistes. Si tout le monde faisait pareil, il y aurait beaucoup de danger."

Même si vous êtes seul et en bonne santé, la moindre chute pourrait en effet avoir des conséquences désastreuses vu la surcharge des hôpitaux.