"On ne peut pas les juger" : les habitants de Deauville défendent l'exode des Parisiens face au confinement

Dans les rues de Deauville (Calvados), pas besoin d'attestation pour circuler la journée. Ici, on peut faire du shopping dans une boutique de vêtements ou dans un magasin de chaussures, on peut promener son chien au-delà d'un kilomètre... Seul le couvre-feu est en vigueur, de 19 heures à 6 heures du matin, pour tenter d'endiguer l'épidémie de Covid-19.

>> Covid-19 : couvre-feu à 19 heures, confinement… Après le couac, voici les nouvelles attestations obligatoires simplifiées pour se déplacer

"Ce soir, c'est aligot, saucisses fumées et un petit émincé de chou", sourit Christophe qui a rallumé son barbecue. Ce Parisien a fui la capitale dès l'annonce du confinement et il compte bien rester dans sa résidence secondaire le temps qu'il faut. "C'est plus agréable de passer un confinement sur la Normandie que sur Paris, dit-il dans un rire. Je suis à la campagne, et réellement, c'est beaucoup plus agréable d'avoir un jardin et de pouvoir respirer un peu plus."

Marie se sent plus en sécurité, à l'abri du virus. Elle se promène, sereine, sur les planches de Deauville. Elle s'est installée dans son petit studio après avoir sauté dans un train vendredi 19 mars. "C'était archi complet mais j'ai réussi avoir une place, confie-t-elle. Je ne devais venir que la semaine prochaine, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir être plus tranquille. Le grand air, on peut se promener... C'est beaucoup mieux."

"Il faut bien qu'ils prennent l'air !"

Combien sont-ils à s'être réfugiés dans cette ville sans contraintes hormis le couvre-feu et à l'air iodé ? En tout cas, on aperçoit beaucoup de voitures immatriculées 75 dans les rues de la ville. "Il y en a un peu plus que d'habitude", reconnaît Éric, un habitant. Pour autant il ne constate pas d'exode, et de toute façon, il ne juge pas.

"Ils ont tous des résidences secondaires ici, c'est difficile de les refuser aussi. C'est le 21e arrondissement, un peu plus aujourd'hui." Éric, habitant de Deauville à franceinfo

"Il faut bien qu'ils prennent l'air, surtout ceux de Paris", assure Nathalie qui ne craint pas que ces Parisiens propagent le virus. "Pas plus qu'ailleurs, le tout c'est que tout le monde mette son masque, mais sinon il n'y a pas de problème, ils ont le droit comme tout le monde de s'aérer ! Il y a la mer, donc normalement on n'est pas les uns sur les autres", assure-t-elle.

Denise non plus ne les voit pas comme une menace sanitaire. Elle comprend leur fuite. "On ne peut pas les juger, mais non ! Il faut se mettre à la place de tout le monde, confie-t-elle. Il faut respecter les gestes barrières, si tout le monde fait attention, tout le monde s'en tirera bien." C'est ce que tout le monde espère ici : un effort commun pour ne pas passer de liberté à confinement.