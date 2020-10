"On n'est pas assez importants au yeux de l'État" : les forains au bord de la faillite à cause du Covid et des restrictions sanitaires

Les forains se mobilisent pour appeler à l'aide face aux conséquences économiques de la crise du coronavirus sur leur activité.

Des opérations escargot sont prévues lundi 12 octobre dans une dizaine de villes à l'appel des forains. À Paris, Lille, Arras, Bordeaux, Marseille, Lyon, Orléans, Vannes, Châlon-en-Champagne, Rouen, Forbach/Metz et Nancy, ils veulent dénoncer les annulations en série des fêtes forraines pour cause d'épidémie de coronavirus . Eux qui ont tout arrêté pendant le confinement, ont pu reprendre un peu en juillet et en août, mais cet automne, certains se retrouvent sans rien.

À Lyon, soixante-quinze familles vivent dans l'incertitude sur un terrain de Lyon, où les caravanes, et quelques manèges sont garés, à l'arrêt depuis les dernières fêtes de l'été. Quand Douglas Caillau, 31 ans, ouvre sa porte le matin, il voit le stand d'attrape-peluches de son père, immobile : "Les peluches sont prêtes. L'autre manège est de l'autre côté, prêt à partir aussi. À la Vogue des Marrons, ou sur les routes pour bloquer." La Vogue des Marrons, une fête forraine traditionnelle de Lyon, la famille de Douglas s'y installe chaque automne depuis quatre générations, sauf cette année.

On n'a aucun revenu, juste une aide minime pour les indépendantsMaryline Caillau à franceinfo

En raison de cette annulation, Douglas n'ouvrira pas son Palais du rire : "C'est 40% de mon chiffre d'affaires à l'année". Son épouse Maryline, tient elle, un stand de course de chevaux : "L'édition 2019 était ma première saison avec cette attraction à la Vogue des Marrons. On vient d'acheter un manège, donc c'est des crédits sur plusieurs années."

90% des forains se disent en difficulté de trésorerie

Douglas Caillau confirme : " C'est 1 500 euros par mois, alors qu'au mois de juin on a commencé à rembourser un nouveau crédit à 1 400 euros par mois. Donc là au mois d'octobre on commence à tirer la langue. Moi j'ai mes enfants qui sont à l'école ici. Mon fils a des problèmes, il est dysphasique. On a trouvé une école sur place, donc j'allais m'adapter par rapport à ça. Mais si ça continue comme ça pendant l'hiver on va être obligé d'arrêter et de vendre au fur et à mesure notre matériel, qui ne vaudra presque plus rien parce qu'il n'y aura pas de fêtes foraines".

Karl Chenavier est le représentant de la fédération des forains de France en Rhône-Alpes. "Les 1 500 euros par mois ne permettent pas de faire tourner une entreprise, dénonce-t-il, moi j'ai besoin de 11 000 euros par mois pour faire tourner ma société. Enfin rien ne va plus quoi !"

J'avais cinq employés, j'en ai viré quatre !Karl Chevanierà franceinfo

Une situation qui le désespère : "J'en suis arrivé là, alors que ça faisait huit ans que j'étais avec eux, je vous garantis que ça déchire le coeur". Sa compagne, la 5e employée, est au chômage partiel. C'est le seul revenu de ce couple avec deux enfants. Karl Chenavier demande donc à l'État de mieux compenser les pertes ou d'autoriser les foires avec un protocole sanitaire strict.

Karl Chevanier, représentant en Rhône-Alpes de la fédération des forains de France. (LAURIANE DELANOË / RADIO FRANCE)



Son amie du stand de chevaux, Maryline Caillau, n'y croit plus : "On est des petites fourmis. On n'est pas assez importants au yeux de l'État. On ne fait pas le poids par rapport aux parcs d'attractions qui sont sur Paris, qui doivent avoir le même protocole sanitaire que nous mais eux ont le droit et pas nous donc ça me met en colère". Ces forains lyonnais préviennent qu'ils ne savent pas "comment cette colère va s'exprimer".