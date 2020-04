"On aura des masques aux normes, funs, jolis… à la mode, quoi !" : à Marseille, les professionnels de la mode entre en action contre le coronavirus

La Chambre de commerce et d’industrie coordonne une vaste opération qui fédère les créateurs de mode et les fabricants marseillais. 650 couturières et des dizaines de bénévoles entrent en action à partir d’aujourd’hui.

En pleine épidémie de coronavirus, la chambre de commerce et d’industrie de Marseille coordonne une vaste opération qui fédère les créateurs de mode et les fabricants. 650 couturières et des dizaines de bénévoles entrent en action dès le mercredi 22 avril. Ils étaient dans les starting-blocks depuis une semaine mais le tissu qui répond aux normes sanitaires n’arrivait pas. L’objectif est de produire 15 000 surblouses, mais aussi 50 000 masques en tissus aux normes sanitaires les plus élevées. Avec une petite touche en plus.

Dans le hall majestueux du Palais de la bourse, des rangées de table, de chaises, des tas de tissus, des kilomètres d’élastiques en bobines et une armée de bénévoles. "Je suis dans la partie simple, sourit Céline, l’une d’eux. Je coupe les élastiques pour les mettre à disposition des personnes qui vont coudre. Il faut que ce soit bien fait, pratique et prêt à l’emploi."

Pas de machines à coudre : ici on prépare les tissus et on les découpe. Ce travail préparatoire est envoyé à 650 couturières, souvent confinées à domicile, avant un retour pour conditionnement et expédition dans les hôpitaux.

"En centralisant, on accélère"

Une logistique impressionnante : "On voit dans cette ville habituellement des élans de solidarité. Mais là, ils ont été multiplié par cent, explique Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce d’industrie de Marseille-Provence. Après, il y a le sujet de l’efficacité. En centralisant, on accélère."

Derrière cette opération de soutien aux soignants, l’association Couturiers solidaires du Sud. Le créateur Jocelyn Meyre se projette déjà dans l’après 11 mai : "Tout le monde va être équipé de masques : on va être obligés ! Il faudra en faire un accessoire, l’assortir à ses yeux, ses vêtements… On aura des masques aux normes, et en plus, funs, jolis… à la mode, quoi !" Sortie de la première collection printemps-été... à la fin de la semaine prochaine.