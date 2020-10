Olivier Véran aux soignants lors des questions au gouvernement du Sénat : « Tenez bon ! Merci pour votre action et on y arrivera ! »

Baptême du feu pour la Haute assemblée renouvelée. Ce mardi a eu lieu la première séance des Questions au gouvernement par le Sénat depuis les élections sénatoriales qui se sont tenues le 27 septembre. L’occasion, pour les sénateurs, d’interpeller les ministres sur leur gestion de la crise sanitaire, alors que de nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées ce soir par Emmanuel Macron. Alors que la deuxième vague de la pandémie progresse dans l’hexagone, la sénatrice communiste Laurence Cohen a interpellé le ministre des Solidarités et de la Santé sur la situation de l’hôpital public : « Que dîtes-vous aux soignants qui sont dans la rue ? A ceux qui démissionnent ? »

4000 lits supplémentaires et 15 000 embauches

« Ce que je dis aux soignants en tant que ministre des Solidarités et de la Santé, c’est tenez-bon, on est avec vous, merci pour votre action et on y arrivera », a répondu Olivier Véran. « Vous aurez dans quelques semaines à voter un projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui porte en lui le renouveau de l’hôpital public avec la création de 4000 lits, l’embauche de 15 000 soignants à l’hôpital, la sortie de la tarification à l’activité pour aller vers une dotation populationnelle, les changements de règles de gouvernance interne pour que la meilleure représentativité des professionnels de santé puisse s’exercer, et quelques 8,8 millions de revalorisation par an des salaires pour 1,6 million de salariés du soin dans notre pays dont la majorité sont des femmes » a soutenu le ministre, affirmant qu’il s’agit là de « la plus forte réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes dans l’histoire de notre pays ». La suite à lire sur publicsenat.fr.

Le sénateur RDSE de l’Hérault, Henri Cabanel, s’est également inquiété de la « pénurie de lits en réanimation » et de l’absence d’une « stratégie d’urgence » du gouvernement. Ce à quoi Olivier Véran lui a répondu que l'augmentation du nombre de lits de réanimation, « cela ne se fait pas tout seul ».