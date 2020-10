Octobre Rose : malgré le Covid, la mobilisation contre le cancer du sein se poursuit en ligne

En raison de la situation sanitaire, la plupart des événements autour du ruban rose sont organisés en ligne cette année, comme ces cours de gym décalés organisés par des commerçants de Chaumont. De l’humour pour motiver les gens à faire un don pour financer la recherche médicale sur le cancer du sein mais aussi offrir une meilleure qualité de vie aux malades.

Le cancer du sein, c’est 60 000 personnes concernées par an. 60 000 nouveaux cas. Et 12 000 décès par an. Une femme sur huit aura un cancer du sein.