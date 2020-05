Nouvelle-Calédonie : pour se relancer, le secteur touristique mise sur les locaux

27 jours de fermeture forcée et les intempéries des dernières semaines : des mauvaises nouvelles qui n’ont pas permis à Eric Richard de sortir la tête de l’eau. L’entreprise qu’il gère propose plusieurs activités en Nouvelle-Calédonie. La navette maritime entre la Roche Percée et les îlots représente la plus grande partie de son chiffre d’affaires. Comme plus d’une vingtaine de prestataires de la commune du Bourail, Eric Richard tire la sonnette d’alarme.

Des offres promotionnelles pour les locaux

"On avait une économie basée à 90% sur du tourisme international donc c’est tout en stand-by au moins jusqu’au dernier trimestre 2020", déplore le gérant. Sans les touristes australiens et japonais, c’est sur les Calédoniens qu’il faudra désormais compter. En quinze jours, le taxi-boat est sorti seulement deux fois. Près de 150 offres promotionnelles permettront aux locaux de découvrir ou de redécouvrir la beauté du caillou. L’invitation est lancée, il faudra patienter jusqu’au 18 mai pour découvrir ces tarifs réduits jusqu’à -60%.

