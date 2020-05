Nouvelle-Calédonie : les retours en classes se font avec précautions

Après un mois et demi sans école, les élèves d’une école primaire de Pouembout, en Nouvelle-Calédonie, font leur retour en classe, avec les gestes barrières en tête. Même son de cloche au collège de Paiamboué, dans la ville de Koné, plus au sud de l’archipel. Lavage de mains obligatoire trois fois par jour, un sens de circulation unique, plus de changement de salle pour les élèves… De nouveaux aménagements applicables au moins jusqu’aux vacances de juin.

La présence en classe de tous les élèves désormais obligatoire

Des élèves de 4e ont passé la matinée avec leur professeur principal. Au programme : le Covid-19 et un questionnaire sur le confinement. Objectif : évaluer l’état d’esprit des élèves avant la reprise des cours. Avant de poursuivre le travail pédagogique, tous les devoirs réalisés à la maison ces sept semaines de confinement seront revus. Désormais, la présence en classe de tous les élèves est obligatoire.

