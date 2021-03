Nouvelle-Calédonie : confinement strict après la découverte de neuf cas de Covid-19

La Nouvelle-Calédonie avait jusqu'ici été épargnée par le Covid-19, mais neuf cas ont été récemment repérés sur le territoire. Alors, lundi 8 mars, les 288 000 habitants du territoire sont entrés dans un confinement strict de deux semaines. Dès cette annonce, les Néo-calédoniens se sont rués au supermarché pour faire leurs courses. Les rayons de pains, de riz ou encore de pâtes ont été dévalisés.

Écoles fermées

Le gel hydroalcoolique et les masques chirurgicaux s'arrachent. Les commerces essentiels resteront pourtant ouverts, mais les sorties seront réglementées par une attestation. "Je suis très inquiète, parce qu'on ne sait pas l'ampleur que ça va prendre", craint une femme rencontrée par France 2. Les écoles sont fermées, les bateaux maintenus à quai et les avions cloués au sol, sauf pour le fret. Le premier cas de Covid-19 identifié en Nouvelle-Calédonie vient de Wallis-et-Futuna : entre les deux archipels, la libre-circulation était autorisée, et aucune quatorzaine n'avait été mise en place.