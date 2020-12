Nouvel An : la Martinique se prépare à célébrer le réveillon

Une eau limpide, le sable fin et le bonheur d'une famille venue à Fort-de-France (Martinique) de Toulouse (Haute-Garonne), rencontrée jeudi 31 décembre. Après de longs mois de confinement en métropole, ils ont rejoint leurs proches pour les fêtes de fin d'année. "On est là pour essayer d'oublier la situation et penser un petit peu à autre chose, au moment présent", témoigne le père de famille. Le présent, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, qui se passera en petit comité.

La "soupe verte" pour bien débuter 2021

Pour bien entamer la nouvelle année, une figure du marché central de la commune vend les mérites de la "soupe verte", une recette incontournable avec des épinards, des oignons, du pourpier, du céleri et du persil. "Cette soupe se mange après le carnaval, après le réveillon de Noël, et aussi après le jour de l'an, explique la commerçante. C'est pour drainer tout ce l'on a gavé pendant les fêtes".

