Nouvel An 2022 : une nuit de réveillon magique, de New York à Rio

Le passage à 2022 a été célébré aux quatre coins du monde dans une ambiance festive. De New York à Rio en passant par Madrid et Dubaï, carte postale des plus beaux réveillons.

Partout dans le monde, la tradition du Nouvel An a été respectée, vendredi 31 décembre. Le ciel s'est illuminé à Londres (Royaume-Uni). Le Big Ben, encore en rénovation, a retenti à minuit, après quatre ans de silence. Des milliers de personnes se sont réunis sur les bords de la Tamise, survolée par d'impressionnants ballets de drones. À Madrid (Espagne), la fête a battu son plein sur la Puerta del Sol, envahie par 7 000 fêtards. "On ne doit jamais s'arrêter d'être heureux, de faire la fête", confie une femme.

De la simplicité à la démesure

À New-York (États-Unis), seulement 15 000 personnes, vaccinées et masquées, ont pu s'embrasser, danser et fêter la nouvelle année sur Times Square, qui s'est embrasé à minuit. Les Brésiliens de Rio de Janeiro ont quant à eux passé le Nouvel An les pieds dans l'eau, sur la plage de Copacabana. Enfin, à Dubaï, place à la démesure. 2022 s'est inscrit en lettres de lumière sur la plus grande tour du monde, haute de 828 mètres.