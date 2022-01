Nouvel An 2022 : les Français ont fait la fête malgré le contexte sanitaire

Rien n’a arrêté les Français vendredi 31 décembre, pour fêter le passage à la nouvelle année, pas même le contexte sanitaire. "Les gens arrivent à faire la fête mine de rien, et à oublier tout ce qu’il s’est passé", dit une passante, sur les Champs-Elysées (Paris). Mais il faut se glisser dans les appartements, pour réellement sentir une ambiance presque "classique" d'un réveillon. "C’est un bon moment partagé par tout le monde, c’est un bon départ", commente un fêtard.

"On a envie de fêter"

Dans un cabaret à Dijon (Côte-d'Or), les clients sont un peu déçus de ne pas pouvoir se déhancher, mais profitent du spectacle. La nouveauté de ce Nouvel An : le contrôle aléatoire des pass sanitaires, comme c’était le cas dans ce bar de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes). "Ils font leur boulot, maintenant on a envie de fêter", avoue un client. À 2 heures du matin, bars et restaurants ont fermé leurs portes, laissant les festivités se poursuivre à l’extérieur.