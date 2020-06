Nouveau protocole sanitaire : la distanciation physique entre les enfants disparaît dans les classes de maternelle

Le protocole sanitaire est encore allégé. La distanciation physique entre les élèves ne s'appliquera plus dans les écoles maternelles à partir du lundi 22 juin, selon Jean-Michel Blanquer.

A partir de lundi 22 juin, fini le mètre d'écart entre les élèves de maternelle selon les déclarations de Jean-Michel Blanquer mercredi 17 juin sur Public Sénat. Le ministre de l’Education nationale apportait des précisions à une version de travail du nouveau protocole sanitaire que franceinfo a pu consulter. Le ministre semble alléger encore le protocole sanitaire.



Alors que la distanciation physique s’appliquera toujours entre les élèves et entre les enseignants dans les espaces clos dans les écoles élémentaires, le ministre explique que "l’idée c’est qu’on essaie de faire respecter un mètre [entre les personnes], mais il y a certaines classes où quand on recevra tous les élèves, parfois on sera obligés d’avoir un peu moins d’un mètre, c’est possible".

Un mètre d'écart ou un masque dans les collèges



Jean-Michel Blanquer ajoute qu’au collège, dans les espaces clos, "la distance d’un mètre doit être respectée, et quand ça n’est pas possible, parfois pour des raisons physiques locales, alors le port du masque est obligatoire pour les collégiens".



Le document de travail précise que, puisque la distanciation physique ne sera plus respectée dans les espaces extérieurs aussi bien dans les écoles élémentaires que dans les collèges, "l’organisation de la classe à l’air libre est donc encouragée" et les cours pourront avoir lieu dans des espaces clos plus grands tels que les CDI ou les salles informatiques.

Au lycée, distanciation obligatoire en intérieur et en exterieur



Au lycée, la distanciation physique d’un mètre minimum s’appliquera aussi bien dans les espaces clos que dans les espaces extérieurs.



Les mesures d’hygiène seront toujours nécessaires mais elles seront aussi assouplies : les élèves d’une même classe peuvent se laver les mains sans respecter de distance physique, les enfants peuvent accéder aux jeux extérieurs à condition qu’ils soient nettoyés une fois par jour, et tous les sols, les grandes surfaces, les surfaces fréquemment touchées par les élèves doivent être désinfectées tous les jours, les tables du réfectoire, elles, doivent être lavées après chaque service.

Le masque ne sera plus obligatoire pour les enseignants



Concernant les enseignants, ils ne seront plus obligés de porter un masque lorsqu’ils font cours et sont à distance de leurs élèves. Les accompagnateurs et les intervenants extérieurs peuvent désormais revenir dans les établissements scolaires à condition de porter un masque et de s’être lavé les mains.



Cette version de travail du nouveau protocole sanitaire est "très aboutie", selon le ministère de l'Education nationale, qui dit attendre "quelques arbitrages" en provenance du ministère de la Santé.