Nouveau monde. Pour aller au ciné, au concert ou au musée, allumez vos écrans !

Un jeune garçon regarde son écran. (MAXPPP)

De nombreux contenus culturels et de divertissement sont exceptionnellement disponibles sur différents canaux numériques et ils sont gratuits. Cela commence par les contenus vidéo. Canal+ a été le premier à ouvrir les vannes en offrant tous ses programmes à ses abonnés et toutes ses chaînes en clair pour les autres (sans les replays). OCS est gratuit pour les abonnés Orange. Chez SFR, des bouquets "divertissement/découverte" » et "jeunesse"sont gratuits jusqu’à la fin du mois. Chez Free, des chaînes pour les enfants. Chez Bouygues, une trentaine de chaînes jeunesse et découverte.

Des films de cinéma sur internet ?

Possible conséquence de l’épidémie : la chronologie des médias, qui fixe les règles de diffusion des films (d’abord au cinéma, puis en vidéo) pourrait être exceptionnellement suspendue. Les salles de cinéma étant fermées, des films comme De Gaulle, Un Fils ou La Bonne Epouse pourraient, peut-être, être mis en ligne sur les plateformes vidéo. Ce n’est pas encore fait mais les instances du cinéma français y réfléchissent.

Des concerts live gratuits

Côté culture, le réseau social Facebook, et son petit frère Instagram, mettent les petits plats dans les grands avec le hashtag #ensembleàlamaison, une initiative de concerts gratuits en vidéo proposés par des artistes depuis chez eux. Jean-Louis Aubert a ouvert le bal dimanche dernier. Suivi de Matthieu Chedid et Pierre Richard qui ont offert, lundi, une récréation poétique vue plus d’un million de fois.

D’autres artistes ont promis d’intervenir régulièrement sur leurs pages Facebook, comme Christine and the queens, Vitaa et Slimane, Gims ou Dadju. Au passage, c’est une occasion pour Facebook de se refaire une petite santé en termes d’image de marque.

Des expos et spectacles

Le château de Versailles propose également des contenus sur Facebook via le hashtag #ensembleàlamaison. De son côté, pour compenser les annulations de spectacles, l'Opéra de Paris propose gratuitement des enregistrements vidéo de ses plus grandes représentations (Don Giovanni, Le Lac des cygnes, Carmen ou Le Barbier de Séville, etc.) sur son site et sur la plateforme CultureBox de France Télévisions.