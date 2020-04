Nouveau monde. Covid-IA : une intelligence artificielle pour prévoir ce qui va se passer à partir du 11 mai

L'intelligence artificielle : une aide au déconfinement. (Illustration) (MAXPPP)

L’initiative COVID-IA, qui réunit des médecins, des informaticiens et des mathématiciens, travaille - bénévolement - sur un modèle d’intelligence artificielle destiné à aider les responsables politiques et les chefs d’entreprises à gérer le "déconfinement" à partir du 11 mai prochain.

franceinfo : de quelle manière l’intelligence artificielle peut-elle servir à préparer le déconfinement ?

Patrick Joubert, co-fondateur de COVID-IA : L'objectif de cette initiative, que je porte avec le professeur Mignon, est de faire une cartographie de l'épidémie en France, montrant comment elle s'est propagée, et comment elle pourrait continuer à se propager en fonction des différentes décisions qui seront prises. Cela se présenterait sous la forme d’une carte de France, avec des codes couleur, permettant de zoomer jusqu’à l'échelle de la commune.

Votre modèle permettrait-il de savoir ce qui va se passer lorsque des écoles vont rouvrir à partir du 11 mai ?

Exactement. Cela fait partie des scénarios que nous sommes en train de simuler et j'espère pouvoir donner des premiers résultats tangibles d'ici deux semaines. Notre modèle se base sur l'historique des habitudes de déplacements des personnes, à l’échelle de groupes, et sur ce que l’on sait des facteurs de propagation du virus.

On pourra simuler ce qui se passe si une commune rouvre les crèches, les écoles et les lycées, comme cela a été proposé par le gouvernement. Patrick Joubert, co-fondateur de Covid-IA à franceinfo

On peut aller plus loin en imaginant des scénarios de déconfinement par classes d'âge. Notre modèle pourrait aider les pouvoirs publics et les entreprises à organiser la reprise du travail par zones.

Ne faudrait-il pas impérativement des tests pour que votre modèle soit valable ?

Pas forcément. Les tests ont une grande valeur et ils viennent enrichir les modèles mais on peut procéder par sondages, par exemple, en testant un seul membre d’une famille confinée, et en partant du principe que tous les membres de cette famille ont de fortes chances d’avoir la même positivité au virus.