"Nous avons un problème grave" : un haut responsable américain s'alarme de la résurgence du Covid-19 dans le sud du pays

Le médecin, directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, a appelé la population à respecter

La hausse rapide du rythme des contaminations au coronavirus dans le sud des Etats-Unis inquiète les autorités sanitaires du pays. "Nous avons un problème grave dans certaines zones", a averti le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses vendredi 26 juin. Anthony Fauci a appelé les jeunes en particulier à la responsabilité individuelle, soulignant qu'ils vivaient dans une société "interconnectée".

"Si vous êtes infectés, vous infecterez quelqu'un d'autre, qui infectera quelqu'un d'autre, a déclaré l'expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, lors d'une conférence de presse de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche. Et à la fin, vous contaminerez quelqu'un de vulnérable, cela peut être une grand-mère, un grand-père, un oncle en chimiothérapie ou en radiothérapie, ou un enfant atteint de leucémie."

Fauci estime que l'approche américaine "ne marche pas"

Un peu plus tôt lors de la même conférence de presse, le vice-président Mike Pence a tenté de rassurer les Américains sur la situation actuelle. Il a affirmé qu'elle n'avait rien à voir avec le début de la pandémie dans le nord-est des Etats-Unis en mars et avril. "Environ la moitié des nouveaux cas sont des Américains de moins de 35 ans, ce qui est une information encourageante, a assuré Mike Pence. Nous sommes dans une bien meilleure position. La vérité est que nous avons ralenti les transmissions, nous avons aplati la courbe." Il a appelé les jeunes Américains à suivre les consignes de distanciation physique et d'hygiène, mais il n'a pas cité le port du masque.

Anthony Fauci a admis, dans une interview au Washington Post publiée vendredi, que les Etats-Unis devraient changer d'approche pour endiguer la pandémie de Covid-19. "Il y a quelque chose qui ne marche pas, a estimé le médecin, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur le coronavirus. Il faut qu'on trouve la pénétration des infections dans notre société. La seule façon d'y parvenir est de ratisser large."