"Nous avons de l'argent, beaucoup" : des millionnaires demandent à taxer davantage les plus riches pour faire face à la crise du coronavirus

Cette lettre signée de 83 millionnaires est publiée avant la réunion des ministres des Finances du G20 et du sommet européen extraordinaire sur la relance de l'UE.

"Immédiatement" et "de manière permanente". Dans une lettre (en anglais) publiée lundi 13 juillet, 83 millionnaires appellent à taxer davantage les plus riches du monde entier, afin de contribuer à la reprise économique après la pandémie de coronavirus. "Alors que le Covid-19 frappe le monde, les millionnaire comme nous avons un rôle essentiel à jouer pour guérir le monde", estiment les signataires, parmi lesquels le cofondateur du géant américain des glaces Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, ou le réalisateur britannique Richard Curtis.

"Nous ne sommes pas ceux qui soignent les malades dans les unités de soins intensifs. Nous ne conduisons pas les ambulances qui amènent les malades à l'hôpital. Nous ne sommes pas ceux qui regarnissent les rayons des épiceries ou qui délivrent de la nourriture de porte à porte", écrit ce groupe qui se baptise Millionaires for Humanity, sur un site internet éponyme. "Mais nous avons de l'argent, beaucoup. On a absolument besoin d'argent maintenant et on continuera à en avoir besoin dans les années à venir" pour se remettre de la crise.

La pandémie du coronavirus a entraîné une récession historique à travers le monde, poussant les gouvernements à dépenser des milliards en aides aux ménages et entreprises frappés de plein fouet par la paralysie économique liée au confinement. Selon l'OCDE, le recul du produit intérieur brut mondial devrait atteindre au moins 6% cette année, et 7,6% en cas de deuxième vague épidémique, tandis que le rebond attendu pour 2021 serait de 5,2% sans retour du coronavirus, et de 2,8% avec.