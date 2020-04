Nord : un couple vit confiné au milieu d'un jardin

Isolé sur sa colline, le jardin du Mont des Récollets, à Cassel (Nord), est comme coupé du monde. Il n'y a plus de visiteurs, le temps semble figé, mais la nature continue de pousser. "On est en plein moment des bulbes. C'est le bonheur parce qu'on a du soleil même si on est un peu tourmentés en ce moment avec ce qu'ils se passe", explique Emmanuel de Quillacq, propriétaire du jardin.

"On se permet de cueillir des jonquilles"

Emmanuel et Bruno s'activent. Depuis deux semaines, ils passent toutes leurs journées dans leur jardin à la flamande. Le couple se sait chanceux en cette période de confinement. Ils peuvent prendre l'air et s'émerveiller de l'éclosion des fleurs en profitant de leurs parfums. "On garde toutes nos fleurs pour nos visiteurs. Étant donné que le jardin est fermé, on se permet de cueillir des jonquilles", précise Bruno Caron. Malgré tout, ces jardiniers passionnés ont hâte de pouvoir faire à nouveau visiter leur petit paradis.