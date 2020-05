Nord : six policiers positifs au coronavirus sur près de 600 agents testés au commissariat de Lille

Au total, 9 policiers ont été testés positifs au Covid-19, révèle France Bleu Nord. Plus d'un millier de fonctionnaires de police doivent être testés.

Six policiers supplémentaires ont été testés positifs au coronavirus sur près de 600 agents testés au commissariat de Lille (Nord), révèle France Bleu Nord. C'est le résultat de la première vague de tests, déclenchés après la révélation il y a deux semaines de trois contaminations au sein du commissariat. Pour l'instant, ce sont donc neuf policiers qui sont officiellement contaminés.

À la suite de ces six nouvelles détections, une quarantaine de policiers ayant été en contact avec ces agents sont placés en quatorzaine.

Plus de 600 autres agents doivent encore être testés dans la deuxième phase de la campagne de dépistage qui a commencé ce lundi. Parmi eux, 100 CRS de la compagnie de Saint-Omer (Pas-de-Calais) qui étaient passés par l'hôtel de police de Lille et avaient donc été en contact avec les premiers agents dépistés. Au total ce sont entre 1 200 et 1 300 agents qui auront donc été testés.