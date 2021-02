Nord : le chant envers et contre tout pour une chorale mobile

À Loos (Nord), les chanteurs d’une chorale parviennent à répéter dans le respect des normes sanitaires. Le jour de la venue des équipes de France Télévisions, la scène se joue dans la cour d’un corps de ferme. Chacun reste dans sa voiture, retire son masque et chante. Un émetteur FM diffuse la répétition dans les autoradios afin que chacun se mette au point. Pour les chanteurs, cette chorale en format drive est perçue comme un cadeau du ciel. "C’est un petit peu plus difficile de se mettre dans l’ambiance mais avec le punch de Virginie, ça permet de retrouver quelque chose de très proche de ce qu’on fait en salle", commente Marie-Christine Gayet, chanteuse amatrice.

Un spectacle en juin 2021

Comme elle, Sébastien Dudoignon se réjouit. "Ça fait plus d’un an qu’on est un peu chez soi, et là on retrouve énormément de joie", confie ce dernier. "Vous chantez dans votre voiture mais vous êtes entraîné par les autres, c’est un bonheur, un partage, c’est formidable", assure quant à elle Marie Florin. Un spectacle est prévu en juin 2021. Ce sera le premier concert drive dans la région.

