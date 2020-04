Nord : Hugo, 16 ans, danse chaque semaine pour les résidents d’un Ehpad de Cambrai

En ce printemps si particulier, les résidents de l’Ehpad de Cambrai (Nord) n’auraient pas raté le rendez-vous, celui d’une parenthèse que leur offre chaque jeudi le jeune Hugo, un jeune danseur de 16 ans très à l’écoute de son public. “C’est super bien, ça nous change un peu”, se réjouit une pensionnaire.

“Ils font partie de ma famille”

Hugo et sa danse, c’est aussi de la jeunesse et de la légèreté qui souffle à nouveau. “Il danse bien !”, s’exclame une résidente de l’Ehpad. “Il met de la joie”, confirme une autre. “Sa maman travaille là”, enchaîne la première. “Il y a en qui m’ont vu grandir jusqu’à maintenant, qui me félicitent toujours. Ils font partie de ma famille”, explique Hugo. Joli symbole, la musique d’Amélie Poulain, choisie par Hugo pour danser. Un jeune danseur qui aime à semer des petits bonheurs.

