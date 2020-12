Noël : un mode d'emploi pour se retrouver pendant les fêtes

Comment se comporter avec ses proches durant les fêtes de fin d'année pour éviter d'être contaminé par le coronavirus ? Dimanche 20 décembre, sur le plateau du 13 Heures de France 2, la journaliste Dorothée Lachaud donne quelques conseils, basés sur des études scientifiques, pour retrouver ses proches à Noël. À table, "l'idéal, c'est de regrouper les personnes du même foyer et de laisser une chaise d'écart avec, par exemple, les grands-parents. Penser aussi à mettre votre masque après la dernière bouchée. Et puis aérer la pièce toutes les heures".

Bannir les embrassades

"Il faut absolument proscrire les repas sous forme de buffet pour éviter trop de contacts", poursuit la journaliste. Il est possible de rester dormir chez les grands-parents, mais en limitant le nombre de séjours à une ou deux nuits, en respectant les gestes barrières et en maximisant les moments à l'extérieur. Enfin, "pas d'embrassades", prévient Dorothée Lachaud, "mais selon les scientifiques, les accolades sont envisageables, à deux conditions seulement : qu'elles soient rapides et qu'elles soient masquées".

