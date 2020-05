Nièvre : derniers préparatifs avant le lancement de la saison estivale

La vie reprend autour du lac des Settons (Nièvre). Avec la deuxième phase du déconfinement, la saison touristique s’apprête à débuter. Pour les premiers promeneurs, il était temps. La base de loisirs a déjà repris quelques locations de vélo les deux derniers week-ends. Le 2 juin, ce sera une étape supplémentaire, avec quelques adaptations à faire.

Les professionnels ne s'attendent pas à une saison "exceptionnelle"

"Pour les vélos, on a raisonné un peu comme dans une plonge de restaurant. On a un circuit sale et un circuit propre. Les vélos propres et sales ne se croiseront pas. On sait qu'on ne fera pas une saison exceptionnelle mais on a hâte d'accueillir les gens", précise Jérôme James, directeur général d'Activital. Les chalets sont prêts à accueillir les visiteurs, mais il reste quelques préparatifs d'ici à mardi, après deux mois de fermeture à cause du confinement lié au Covid-19.

Le JT

Les autres sujets du JT