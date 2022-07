Nice : le masque redevient obligatoire dans les transports

Dès lundi 11 juillet, à Nice (Alpes-Maritimes), le port du masque ne sera plus recommandé mais obligatoire dans tous les transports en commun de la métropole (bus, tramway). Sur la Côte-d’Azur, le virus circule à nouveau fortement. Avec 1 401 cas pour 100 000 habitants, la métropole de Nice est largement au-dessus de la moyenne nationale. Avec l’été et l’arrivée des touristes, les transports sont à nouveau bondés. "J’ai pris le tram tout à l’heure et d’habitude, il n’y a pas ce monde-là", témoigne une femme.



Une mesure inédite en France

Depuis le début de la pandémie, le maire de Nice a souvent été en pointe dans la lutte contre le Covid. Avec cet arrêté municipal, Christian Estrosi est l’un des premiers à rendre à nouveau le masque obligatoire dans les transports. Pour l’instant, l’arrêté prendra effet jusqu’au 31 juillet. L’amende a été fixée à 150 euros.