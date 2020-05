Municipales : une trentaine de maires réclame un second tour en juin

Le maire de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) est impuissant. Il veut refaire un collecteur d'égout dans sa commune, mais le chantier est bloqué. C'est la communauté de communes qui doit engager les travaux. Impossible tant que le deuxième tour des élections municipales n'a pas eu lieu. Le maire Arnaud Péricard (LR) est signataire d'une tribune parue dans le JDD dimanche 17 mai.

Le conseil scientifique rendra un avis le 23 mai

La tribune signée par 36 maires demande que le deuxième tour des élections municipales se tienne en juin. "Ce que nous voulons, c'est installer le plus vite possible les métropoles et les intercommunalités, pour qu'elles puissent participer à l'effort demandé", précise François Rebsamen, maire (PS) de Dijon (Cote-d'Or). 4 816 communes n'ont pas encore désignées leur maire, soit plus de 25 millions de Français, essentiellement dans les grandes villes. Mais tous ne sont pas prêts à retourner voter. Le gouvernement souhaite attendre l'avis du conseil scientifique le 23 mai prochain pour décider si le deuxième tour aura lieu.