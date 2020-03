Municipales : des personnalités politiques appellent à aller voter malgré le coronavirus

Alors que le premier tour des élections municipales doit se tenir dans moins d'une semaine, une partie des Français ont émis des inquiétudes concernant le coronavirus. Et certains pourraient renoncer à se rendre dans les bureaux de vote, par peur du Covid-19.

Un appel à voter "avec des gants, des bonnets, des masques" s'il le faut. A l'instar du député LR Eric Woerth, certains politiques ont appelé, mardi 10 mars, à ne pas sacrifier les élections municipales malgré l'épidémie de coronavirus.

"Je voudrais inciter les électeurs à venir voter" car "le coronavirus durera ce qu'il doit durer mais avec les élections, on confie la gestion pendant six ans à une équipe municipale", a expliqué sur Public Sénat le député de l'Oise. "Si les élections n'ont pas lieu, alors il faut tout fermer."

"Le coronavirus va durer quelques mois sans doute, mais les élections, on confie la gestion pendant 6 ans à une équipe municipale" rappelle @ericwoerth. "Venez voter avec des gants, avec des bonnets, avec des masques, mais venez voter" #BonjourChezVous pic.twitter.com/27NiwdCgAo — Public Sénat (@publicsenat) March 10, 2020

"Il faut tout faire pour que la participation soit maximale, que le scrutin ne soit pas impacté", a abondé sur RFI Pierre Person, député de Paris et numéro 2 de LREM."Il faut tout faire pour rassurer nos concitoyens et on a mis en place notamment des procurations facilitées pour les personnes qui souhaitent aujourd'hui rester chez elles et faire porter leur voix quand même dans les urnes", a-t-il précisé.

28% des électeurs pourraient rester chez eux en raison du coronavirus

"Il faut que l'élection, qui est un moment démocratique essentiel après une campagne de plusieurs mois, puisse se tenir, et puisse se tenir dans de bonnes conditions autant que faire se peut dans la situation que nous connaissons aujourd'hui", a plaidé le candidat EELV à Paris, David Belliard, sur Europe 1.

David Belliard : "Il faut que l'élection qui est un moment démocratique essentiel (...) puisse se tenir dans de bonnes conditions (...) Il y a un certain nombre de mesures à prendre"#coronavirus #COVID19france #Europe1 pic.twitter.com/qq2kDuDmWN — Europe 1 (@Europe1) March 10, 2020

L'eurodéputé et membre de la direction du RN Nicolas Bay a quant à lui estimé qu'il y avait un "vrai risque" sur la participation aux municipales. "Si l'abstention était anormalement forte, ça poserait une vraie question démocratique", a-t-il mis en garde sur France 2.

Selon un sondage Ifop publié dimanche, 28% des électeurs sont susceptibles de ne pas aller voter dimanche en raison des risques de transmission du coronavirus. Un chiffre auquel il faut ajouter l'abstention qui n'est pas liée à l'épidémie. Ainsi, en 2014, lors des dernières élections municipales, 36% des électeurs s'étaient abstenus.