Municipales : les ministres ont acté le décret pour le report du second tour

Un Conseil des ministres extraordinaire a s’est tenu pour acter le report du second tour des élections municipales. « Ce Conseil des ministres avait pour seul ordre du jour la présentation du décret qui permet le report du second tour. Il devrait se tenir en juin et concerne précisément 3 253 communes. Pour les autres, les conseils municipaux peuvent élire leur maire en fin de semaine », a expliqué la journaliste Anne Bourse.

« Restez chez vous »

« Lors de ce Conseil des ministres, il s’agissait également de faire un point sur la situation que connaît le pays. À la sortie, Christophe Castaner a rappelé la première des consignes : restez chez vous », a précisé la journaliste. Le 18 mars, un nouveau Conseil des ministres se tiendra pour annoncer les mesures d’urgence.

