Municipales : le second tour aura-t-il lieu ?

Le second tour des élections municipales aura-t-il lieu ? La réponse reste encore incertaine. « Pour le reporter ou l’annuler, le gouvernement doit passer par un projet de loi ou par un décret du président de la République », rappelle Alexandre Peyrout, journaliste. « La question d’un report semble faire consensus dans la classe politique aujourd’hui. » Que se passe t-il alors pour les résultats du premier tour en cas de report ?



Entre report et annulation des élections

« Il est très difficile de répondre à cette question de manière claire, car la situation est inédite. Il n’y a pas de jurisprudence sur laquelle on peut s’appuyer », indique Alexandre Peyrout. Pour les candidats élus maires dès le 15 mars, le résultat du premier tour pourrait être conservé, « selon plusieurs constitutionnalistes consultés ». Pour les communes dans lesquelles un second tour est nécessaire, l’avis des spécialistes diverge. « La première hypothèse serait un report du second tour, avec un gel des résultats. La seconde serait l’annulation du premier tour, avec de nouvelles élections après l’épidémie », conclut le journaliste

