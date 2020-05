Municipales : le second tour pourrait avoir lieu fin juin

Il y a des arguments très sérieux pour un second tour des municipales au début de l’été. D’abord, un principe : la démocratie ne doit pas rester la dernière à être confinée. Ensuite, une réalité : les écoles sont ouvertes toute la semaine pour les enfants. Pourquoi ne le seraient-elles pas pour les adultes qui doivent voter ? Enfin, une ambition : celle de la reprise. Ce sont les collectivités locales, communes et intercommunalités, qui ont la clef sur les commandes publiques.

21 ou 28 juin ?

Il y a des arguments contre la tenue de cette élection : difficile de faire campagne et se chamailler sur les marchés quand les Français demandent de l’unité et un risque d’abstention, surtout chez les personnes âgées. La date du second tour sera connue cette semaine vraisemblablement. Sauf énorme reprise de la pandémie de coronavirus, ce sera les 21 ou 28 juin, conclut Gilles Bornstein, éditorialiste politique de franceinfo.