Municipales : le plafond des frais de campagne sera augmenté de 20%, annonce Christophe Castaner

Mesures exceptionnelles pour campagne hors du commun. Le plafond de remboursement des frais de campagne pour les élections municipales sera augmenté de 20% et des masques pourront être fournis aux électeurs n'en ayant pas lors du second tour prévu le 28 juin, a annoncé dimanche 24 mai Christophe Castaner.

"La campagne officielle débutera le 15 juin mais tout ce qui a été engagé, y compris depuis le premier tour et jusqu'à aujourd'hui, devra être intégré dans le compte de campagne", déclare le ministre de l'Intérieur dans une interview au Parisien/Aujourd'hui en France. "Nous augmenterons par décret de 20% le plafond de remboursement des dépenses", ajoute-t-il. Une décision prise pour "prendre en compte, par exemple, la location d'un local de campagne maintenue au-delà de ce qui était initialement prévu et jusqu'au second tour".

Les procurations favorisées, le vote par correspondance écarté

Les pouvoirs publics fourniront également un masque aux électeurs pour le second tour. "C'est un engagement que nous prenons aux côtés des communes pour faire en sorte que chaque électeur qui n'en ait pas puisse être équipé dans chaque bureau de vote", explique Christophe Castaner.

Le recours aux procurations sera favorisé, une des pistes de travail étant "d'élargir le nombre de personnes habilitées à établir des procurations". Mais le vote électronique et le vote par correspondance ne sont pas envisagés. Enfin, le ministre n'estime pas nécessaire de repousser les élections sénatoriales, qui "pourront donc se tenir en septembre prochain".