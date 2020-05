Municipales : le gouvernement envisage un second tour en juin 2020 ou en janvier 2021, a expliqué Edouard Philippe aux chefs de partis réunis à Matignon

Le Premier ministre a expliqué aux chefs de partis que la tenue du second tour à la rentrée 2020 était incompatible avec la rentrée scolaire et le calendrier législatif.

Faut-il tenir le second tour des élections municipales dès juin, ou attendre l'année prochaine ? Le gouvernement, plus que jamais accaparé par la crise du coronavirus, tenait une réunion entre Edouard Philippe et les chefs de partis, mercredi 20 mai dans la soirée, afin de d'échanger sur la date de tenue du second tour des municipales, reporté pour cause de pandémie. Edouard Philippe a expliqué que deux dates étaient envisagées par le gouvernement : la fin du mois de juin ou le mois de janvier 2021, a indiqué à France Télévisions l'un des participants à cette réunion.

Selon plusieurs responsables de partis, le chef du gouvernement a expliqué qu'il fallait un mois et demi pour faire campagne et que ce serait compliqué avec la rentrée scolaire, tandis qu'en octobre, ce serait impossible d'interrompre la session des débats sur le budget au parlement.

Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, a regretté que le gouvernement n'envisage pas un second tour en septembre. "La plupart des responsables politiques préfère des élections municipales en juin plutôt qu'attendre septembre", a-t-il indiqué. Le président du parti Debout la France se prononce pour une "remise à zéro", c'est-à-dire pour un nouveau premier tour organisé fin septembre. "J'ai plaidé pour un peu de prudence sanitaire et un peu de vitalité démocratique à la rentrée", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter.

Les maires pour un second tour "au plus vite"

La vingtaine de maires qui ont échangé mardi avec Emmanuel Macron ont, pour leur part, souhaité que le second tour se tienne "au plus vite". Une quasi-unanimité des élus souhaite accélérer le mouvement, tranchant avec la bronca suscitée par la décision du gouvernement de maintenir le premier tour le 15 mars, en pleine crise sanitaire.

Argument numéro un des maires, en particulier des grandes villes : les nouvelles équipes municipales doivent se mettre en place pour préparer la relance économique. Les collectivités représentent 70% de l'investissement public, notamment dans le BTP, et les élus doivent pouvoir lancer de nouveaux chantiers, notamment dans les grandes villes et intercommunalités.

Dans son avis au gouvernement, le conseil scientifique ne s'est pas opposé à la tenue du second tour en juin, assorti toutefois de conditions pour renforcer la sécurité sanitaire durant l'ensemble du processus électoral.