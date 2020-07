Moselle : des balades en bateau pour remercier les soignants

Un moment de plaisir et de quiétude sur la Moselle. Deux jeunes infirmières de l’hôpital Legouest profitent d’une promenade en bateau après trois mois d’épreuve face à l’épidémie de coronavirus. "On a vu beaucoup de cas et d’hospitalisation, on a vu beaucoup de patients à Legouest, donc on est content de pouvoir décompresser", raconte l’une d’entre elles.

Une visite au cœur du centre historique

Cette visite guidée sur l’eau, en plein cœur du centre historique, leur est offerte par la société Nautic boat implantée au port de plaisance. Les deux gérants ont décidé de proposer gratuitement leur service au soignants tout l’été. Pour Geoffrey Romette, à la barre, cette initiative est naturelle. "Quand on a eu l’autorisation de naviguer à partir du 20 mai, on s’est dit qu’on allait trouver quelque chose pour les remercier à notre échelle", explique le co-fondateur.





