Mort de George Floyd : les mots de Barack Obama à la communauté noire

Barack Obama s'est exprimé mercredi 3 juin depuis chez lui sur sa chaîne YouTube à propos des violences policières aux États-Unis. "À ces familles touchées directement par ces drames, sachez que Michelle et moi et notre nation sont à vos côtés dans nos pensées et nos prières et nous nous battrons avec vous pour honorer la mémoire de vos fils", a affirmé l'ancien président mercredi soir.



Il a rappelé que l'épidémie de coronavirus sévissait : "Mais nous ne pouvons pas oublier que malgré la flambée de violences, notre pays et le monde font face à une pandémie terrible qui met en tension notre système de santé, mais aussi qui met en évidence les disparités qui existent pour accéder aux soins, et notamment pour les minorités. Ce qui se passe ces dernières semaines ne fait que révéler au grand jour l’énorme disparité qui existe dans notre pays. Cette exclusion n’est pas nouvelle. Elle remonte à une longue histoire qui débute avec l’esclavagisme qui a institutionnalisé le racisme, qui est devenu le poison de notre société".

Obama "optimiste"

"Ce qui me rend optimiste, c’est de voir autant de jeunes impliqués et prêts à faire bouger les choses. Les plus grands progrès que nous avons réalisé venaient de la jeunesse", a-t-il souligné, avant de s'adresser aux jeunes Afro-Américains.