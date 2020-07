Morbihan : un nouveau foyer épidémique de coronavirus à Quiberon

L'avenue emblématique de Quiberon (Morbihan) se trouve face à la mer. Mais pour en profiter, il est obligatoire de porter un masque, comme dans d'autres rues fréquentées de la ville. Une décision prise par le maire après la découverte de cinq cas de coronavirus. Les habitants sont partagés.

Masque obligatoire dans plusieurs secteurs

A l'origine, un employé saisonnier de grande surface a été contaminé au Covid-19. Il a été isolé à Lorient. Aussitôt, il y a eu désinfection de son lieu de travail et dépistage des cas contact. Parmi les collègues, les résultats sont négatifs. Mais quatre personnes rencontrées dans la sphère privée sont positives et isolées à leur tour. En pleine saison touristique avec 60 000 habitants, la mairie mise sur la prévention et justifie son arrêté.



