Morbihan : multiplication des arrêts maladie à Auray

À Auray (Morbihan), l'un des foyers de contamination au Coronavirus, Aline Chateaugiron a rendez-vous chez ce médecin, car sa petite fille ne peut pas être gardée par sa nounou. Aline n'arrive pas à joindre le numéro vert de l'Agence régionale de santé et a besoin d'un arrêt de travail. "J'ai une nounou qui garde ma fille. Ce matin quand je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas prendre ma fille vu que j'étais enrhumée et qu'elle ne voulait pas prendre de risque, ce que je comprends", indique Aline Chateaugiron. Depuis quelques jours, ce médecin délivre quatre arrêts de travail par heure.

"Les deux cas concrets des personnes qui viennent chercher des arrêts de travail actuellement dans mon cabinet, ce sont d’abord les parents d'enfant dont on a fermé les écoles et qui doivent garder leurs enfants parce qu'ils n'ont pas de moyen de garde. Et ensuite ce sont tous les salariés et employés qui travaillent dans des entreprises qui ne veulent pas les voir venir parce qu'elles viennent du pays d'Auray et qu'elles ont peur de la contamination", indique le docteur Éric Henry. Dès aujourd'hui, une procédure d'arrêt de travail simplifiée ou dématérialisée va être mise en place par l'Assurance maladie pour les parents contraints de rester chez eux.

