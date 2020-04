Morbihan : au zoo de Branféré, inquiétude sur la survie du parc animalier

Depuis trois semaines dans ce coin du Morbihan, c’est un peu comme si les zèbres, les girafes et les autres animaux, avaient le parc pour eux seuls. Dans la réserve de Branféré, dans le Morbihan, confinement oblige, les 4 000 visiteurs quotidiens ont disparu. Florian Martin fait partie des quelques rares personnes à pouvoir encore sillonné les lieux. Il veille sur les primates. "On sent qu’il sont plus libres, plus épanouis. C’est assez drôle à voir."



Mêmes précautions avec les singes qu'avec les humains

Avec le Covid-19, l’heure au parc n’est pourtant pas à la légèreté. Dès qu’il s’approche des singes gibbons pour les nourrir, Florent Martin s’équipe : masques et gants sont désormais obligatoires. "Vu qu’on sait très peu de choses des primates avec la maladie, comment ils vont réagir et ce que ça va faire sur eux, je n’aimerais pas qu’ils l’attrapent si je suis porteur sain", explique-t-il.

