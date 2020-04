Mon info. Un chef d'entreprise redevient aide-soignant pour les malades du coronavirus

Un aide-soignant dans un hôpital. Photo d'illustration. (GUILLAUME BONNEFONT / MAXPPP)

Il s'appelle Osmane Benadda. Dans la vie de tous les jours, il tient un escape game à Annecy, en Haute-Savoie. Depuis trois semaines, ce chef d'entreprise de 56 ans a choisi de renouer avec son ancien métier d'aide-soignant. Il veille désormais la nuit sur les malades du coronavirus, à l'hôpital Saint-Antoine, à Paris. Un choix qu'il ne regrette pas, dit-il à Marie Ameline, de France Bleu Pays-de-Savoie : "J'ai rencontré une équipe tellement formidable. Un tel élan de solidarité. Pensez à votre famille, à vos enfants, aux caissières, à tous les gens qu'on croise. On ne s'en sortira pas si l'on n'est pas solidaire." Un quotidien qu'Osmane partage également sur les réseaux sociaux.

À Saint-Martin de Seignanx, dans les Landes, la bonne idée de l'Ehpad La Martinière, dénichée par France Bleu Mont-de-Marsan. Comment faire bouger les personnes âgées privées des visites du kiné et qui n'ont pas forcément internet pour trouver la bonne méthode? La psychologue Mélanie Sarthou et deux de ses collègues ont créé des petits modules d'éveil musculaire de deux minutes diffusés toutes les heures à la télé, sur la chaîne locale Tvpi :"En fait l'idée c'est que les personnes qui ont déjà une mobilité un peu réduite, continuent depuis leur fauteuil roulant, leur canapé d'avoir des exercices en douceur. Mes collègues ont beaucoup d'humour donc elles ont aussi proposé un exercice avec un rouleau de papier toilettes. On prend le rouleau dans une main et on le fait passer dans l'autre main, en levant le genou. Je pense que ça doit intéresser beaucoup de personnes." Chaîne que vous pouvez retrouver sur internet ou sur la TNT pour les habitants du Pays-Basque et des Landes.

La chanson Les Champs-Élysées de Joe Dassin revisitée

On vous fait découvrir la chanson solidaire du jour. Elle nous vient aujourd'hui de France Bleu Hérault. Son originalité ? Elle est signée d'une infirmière libérale. À Sète, Marie-Brune chante pour remercier le soutien de ses voisins :