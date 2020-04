Mon info. Le groupe "Jazz Daniel's" va jouer devant des Ehpad dans la région de Marseille

Le groupe de jazz se produit régulièrement devant des Ehpad du côté de Nice (Alpes-Maritimes). (Jazz Daniel's)

C’est une belle idée née dans l’esprit de deux passionnés de musique, de jazz. Denis et Didier habitent près de Marseille et ils ont décidé de venir jouer, par surprise, près des maisons de retraite, des Ehpad de la région. Les morceaux sont dédicacés par les familles des résidents. Un bon moment, en toute sécurité explique Denis, joint par France Bleu Provence : "Nous restons à l'extérieur sur le parking ou sur les jardins. Le seul contact qu'il y a, c'est une prise électrique que nous fournit l'etablissement."

Eux n’ont pas sorti le saxo, mais les ciseaux. Trois soignants de l’hôpital de Béziers, plutôt adroits, ont répondu à un appel de la direction pour couper les cheveux des collègues, gratuitement, deux fois par semaine, dans un salon de coiffure improvisé. Un rafraîchissement bienvenu pour Edouard, un jeune médecin de l’hôpital, qui s’est confié à France Bleu Hérault : "J'en avais besoin. Au bloc opératoire, on est habitué à porter un calot de bloc et c'est sûr que quand les cheveux poussent, c'est beaucoup moins agréable. Ça fait partie de ces petites choses qui en cette période nous aide un peu et nous remonte le moral. Moi, je suis très content de ma coupe en tout cas !"

Des sourires retrouvés aussi à Nice

Dans les quartiers populaires de la ville, l’association La Semeuse a déjà récupéré une soixantaine d’ordinateurs et de tablettes, à destination des enfants qui en sont privés comme la petite Maëlys, 10 ans, une écolière niçoise. Une tablette, ça change la vie. Elle l’a dit à France Bleu Azur : "C'est bien, au moins je peux travailler, c'est plus facile. Avant, on était sur le téléphone et c'était dur pour remplir les textes ou quand on faisait une évaluation on ne pouvait pas remplir. Maintenant, on peut."

Jul et Orelsan organisent des ventes aux enchères

Lui ne distribue pas d’ordinateurs, mais il a décidé de mettre en vente ses disques d’or, de diamant et de platine chez Drouot, au profit des soignants. C’est Orelsan. Le Normand marche dans les pas d’un autre rappeur, Jul. Le Marseillais a lancé le mouvement. Les enchères se terminent lundi à 20 heures mais certaines pièces dépassent déjà plusieurs dizaines de milliers d’euros.