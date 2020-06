Mômes trotteurs. Visite du château des Ducs de Lorraine à Sierck-les-Bains

Château des ducs de Lorraine, à Sierck Les Bains. (Château des ducs de Lorraine)

"Je suis le seigneur Duc de Châtillon, un des résidents des Ducs de Lorraine, à Sierck-les-Bains et on va traverser le temps !", explique d'abord le guide, alias Jean-Luc Michel, aux Mômes trotteurs. Vêtu d'une longue cape rouge, il leur demande : "Alors, de quand date mon château selon vous ?" "Depuis 1439 ?", tentent les enfants. "Beaucoup plus loin ! Il aurait été créé au XIe siècle car on n'en est pas sûr."

Une cotte de maille pèse parfois jusqu'à 15 kilos. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Oh sire Godefroy de Bouillon, lève ton esprit pour que nous puissions admirer ton magnifique étendard", lance soudain Paul, 10 ans. "Ah et bien tu vois regarde, il t'a écouté", observe le guide.

"Alors, qui était Godefroy de Bouillon" ?

"Un croisé", répond Mayeul, 10 ans. "Oui en effet, et c'est le premier qui est parti en première croisade avec le roi de France. Ce chevalier franc, Duc de Basse-Lotharingie avait entendu une voix divine qui l'avait prévenu : attention ne tue pas ces aigles royaux envoyés par Dieu et qu'a-t-il fait ?" "Il les a tués d'une seule flèche, et c'est pour cette raison que sa punition a été de devoir mettre ses alérions, ces aigles mythiques sans bec ni griffe, sur son étendard, qui est devenu notre drapeau lorrain."

Visite du Château des Ducs de Lorraine, à Sierck-les-Bains. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"Vauban a laissé sa trace et mis sa patte dans ce château du Moyen-Âge qu'il a transformé en citadelle fortifiée. Les murailles étaient érigées en étoile, ça protégeait en plus les soldats", précise le guide.

Plus loin, se dresse la tour des latrines

"Elle date du XVIIIe siècle, elle était réservée aux soldats du roi. Et on disait que c'étaient des toilettes publiques." "Et les soldats s'y donnaient rendez-vous, ils parlaient ensemble, précise Côme, 10 ans. En fait, c'est comme s'ils étaient au café."

"D'ailleurs, c'est dans les latrines que les soldats complotaient contre César. Et ici, on complotait aussi dans cette tour des latrines", complète Jean-Luc Michel.

Le guide Jean-Luc MICHEL avec nos trois Mômes trotteurs. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

René II, qui fut Duc de Lorraine ici, a dit cette phrase célèbre : "Qui s'y frotte s'y pique."

"Le Duc Charles Quint s'était frotté de trop près au Duché de Lorraine, on l'a piqué d'une lance, il en est mort."

Escape game au château des ducs de Lorraine. (Château des ducs de Lorraine)

Entrée

Plein tarif : 6 euros

Tarif réduit : 4 euros (enfants de 6 à 14 ans, groupes de plus de 15 personnes, étudiants, chômeurs...)

Gratuité : enfants de moins de 6 ans, Habitants de Sierck les Bains

