Mômes trotteurs. En visite virtuelle à Tokyo

Voyage virtuel à Tokyo en famille, ici devant la statue du Grand Bouddha. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

La veille au soir de leur départ virtuel pour Tokyo, nos deux Mômes Trotteurs parisiens, Liam et Aliosha, ont préparé leur sac à dos. À l’intérieur, ils ont rangé leurs billets d’avion - Japan Airlines - imprimés chez eux. "Tant qu’à faire, on s'est offert la première classe !"

Aidés de leurs parents, ils ont construit eux-mêmes leur visite. Ils ont réuni des dizaines de vidéos collectées sur Youtube et les ont diffusées sur leur grand écran télé. Et pour se plonger tout de suite dans l’ambiance : ils ont choisi la bande son de Tokyo Drift. Ils se sont aussi costumés et maquillés en ninja. Aliosha s’est même coiffée avec un chignon traditionnel.

Visite du temple bouddhiste Sensō-ji à Tokyo, dans le quartier d'Asakusa. C'est le plus vieux temple de la capitale japonaise. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Et hop ! Ils ont fait le tour de "cette ville hautement technologique". Ils ont visité le Palais Impérial, le temple Sensoji dans le quartier Asakusa et contemplé la statue du Grand Bouddha.

Ils se sont promenés dans le quartier d’Akihabara, en voyant aussi quelques "cosplayeurs", qui désignent des gens costumés en personnages de film ou de manga.

Puis, ils ont déjeuné au Kawai Monster Café avec ses faux plats de nourriture en plastique. Ils ont admiré la statue de Gundam, arpenté le Pokemon Center, Disney Sea Park et le fantastique Studio Ghibli Museum.

Au cours du voyage, ils ont même pris des leçons de manga et de japonais ! Ils ont visité le Toy Museum, vu des robots incroyables "qui dansent et jouent au football". Il y a tellement de choses à découvrir à Tokyo, que Liam et Aliosha ont dû y rester un jour de plus. Ouf ! Leur billet était flexible.

Mangas dessinés par Liam à l'occasion de son voyage virtuel à Tokyo. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Ce voyage virtuel fut aussi l'occasion de dessiner !