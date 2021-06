Moins de 1 500 malades du Covid-19 sont désormais soignés en réanimation en France

Le nombre de malades du Covid-19 soignés dans les services de réanimation est passé sous les 1 500, un plus bas depuis le début octobre, selon les données publiées par Santé publique France jeudi 24 juin. Les hôpitaux accueillaient jeudi 1 439 personnes dans ces services, qui traitent celles atteintes des formes les plus graves de la maladie, contre 1 509 la veille. Il avait atteint un record de 6 001 patients le 26 avril dernier, au plus fort de la troisième vague de l'épidémie.

Le chiffre des admissions quotidiennes reste parmi les plus faibles de cette dernière vague, avec 27 personnes sur les dernières 24 heures. Le nombre de personnes hospitalisées poursuit lui aussi sa baisse, avec 9 392 patients jeudi. Il était passé la veille sous la barre des 10 000, un niveau pas vu depuis la mi-octobre. La maladie a emporté 45 patients sur 24 heures à l'hôpital, portant le bilan total à 110 935 décès depuis le début de l'épidémie.