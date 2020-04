Millau : la cuisine municipale se décarcasse

Plus de repas à livrer aux cantines, les cuisines centrales multiplient les livraisons pour les seniors à domicile. A Millau (Aveyron), le jour se lève à peine, et cela fait déjà deux heures que la cuisine centrale de la ville s'affaire aux fourneaux. La fermeture des cantines scolaires à divisé par quatre la production de repas, mais il reste ceux apportés à domicile, soit 350 par jour. "On a eu beaucoup d'appels dans les 15 premiers jours : des familles inquiètes qui étaient éloignées de Millau et qui se posaient des questions pour leurs proches", commente un cuisinier. "On a une forte augmentation des repas à domicile avec plus de 40 inscriptions supplémentaires", ajoute-t-il.



Des sacs kraft pour éviter tout contact

Autre conséquence du confinement et des gestes barrière : il a fallu repenser la distribution. "Avant, on livrait les repas dans des caisses, maintenant on livre dans des sacs kraft pour pouvoir éviter tout contact", explique Stéphanie Benchergui, coordinatrice des repas à domicile.

