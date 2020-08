Mexique : un orphelinat en difficulté suite à l'épidémie de Covid-19

Le centre San Martin de Porres, à Ecatepec au Mexique, accueille 65 enfants. Sa survie dépend des dons, or ils se font de plus en plus rares suite à la crise sanitaire. "Nous sommes soutenus par la providence de Dieu grâce aux bienfaiteurs qui font des dons mensuels, explique la directrice de l’orphelinat, Mère Ines. Avec la crise sanitaire, beaucoup se sont retrouvés sans emploi, ils ont donc suspendus leurs dons."

Le Mexique fragilisé par l’épidémie

Pour des raisons sanitaires, le foyer n’acceptait déjà ni jouet, ni vêtement, ni même de nouveaux arrivants. Un problème dans cette région du Mexique particulièrement touchée par les féminicides, et où des enfants se retrouvent sans parent. Aujourd’hui, en dépit de son rôle important, l’orphelinat a à peine les moyens de nourrir ses pensionnaires. La santé économique mexicaine s’est fortement dégradée, le pays est désormais le troisième le plus endeuillé par l’épidémie de Covid-19.