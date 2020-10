Mesures renforcées contre le coronavirus : "Eviter un reconfinement général et total"

Mardi 27 octobre, le Premier ministre, Jean Castex, a reçu les représentants politiques afin de les concerter sur les nouvelles mesures que pourrait prendre le gouvernement afin de lutter contre la propagation du coronavirus. "Il n'y a pas eu de scénarios détaillés. Le Premier ministre nous a dit qu'on connaissait les différents outils sur la table", rapporte Laurent Hénart, président du Mouvement radical et présent à cette réunion, dans le 23h de franceinfo.

"Un quasi-consensus"

"Il y a quand même des propositions fortes venant des différents responsables politiques. La première a été de dire qu'il fallait à tout prix éviter un reconfinement total et général comme on l'a connu entre la mi-mars et la mi-mai. Je crois qu'il y a un quasi-consensus sur ce point entre tous les responsables. Beaucoup sont également intervenus sur l'école, pour demander qu'elle reste ouverte", ajoute Laurent Hénart.

