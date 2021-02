Mesures anti-Covid : les transports en commun innovent

En prenant les transports en commun, la menace du virus et de ses variants semble être présente partout. "On prend des précautions, on ne touche rien", témoigne une usagère. Pour rassurer ses voyageurs, les transports ont utilisé les grands moyens : pulvérisation, nettoyage à fond. Les opérateurs courent après les innovations pour distancier le virus.





Un produit antimicrobien



Dans ce bus en région parisien, inutile d'appuyer sur le bouton pour demander l'arrêt, un capteur repère la présence de votre doigt. "Ca empêche de prendre les microbes et de rentrer chez soi, oui ça me rassure", explique une usagère. La RATP travaille avec des entreprises sur un produit révolutionnaire : un produit antimicrobien qui forme une couche vernissante. Le produit détruirait plus de 99% du Covid de manière instantanée, "lorsque les virus vont arriver sur la surface traitée, elles vont exploser littéralement (...) c'est une désinfection qui n'est pas chimique mais mécanique".





