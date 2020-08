Mesures anti-covid : la France bien trop souple selon une étude

La France avait employé les grands moyens avec le confinement mais elle est aujourd’hui moins stricte que d’autres pays en ce qui concerne les mesures sanitaires liées au coronavirus. "C’est le constat d’une étude de l’université d’Oxford (Angleterre) qui a combiné huit indicateurs dans 180 pays : rassemblements, écoles, etc, rapporte Dorothée Lachaud. Le calcul donne un résultat sur 100 points et il s’avère que la France n’en recueille que 43."

La France moins bonne élève que l'Espagne

"Le 12 août, la France obtenait 43 points. Elle est donc bien moins stricte que nos voisins allemands - 57 points -, espagnols - 61 points", d'après Dorothée Lachaud. Il y a quelques mois, la situation était inversée puisque les écoles et les commerces non essentiels étaient fermés dans l’Hexagone et qu’il était interdit de sortir de chez soi sans une justification. En mars, la France atteignait alors 88 points sur 100.

