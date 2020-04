Messe de Pâques : "Il nous manque la chaleur humaine et cela crée un grand vide", explique le Père Georges Nicoli

À Bastia, le père Georges Nicoli, prêtre de Notre-Dame de Lourdes, va officier la messe pascale dans son église, devant des photos de ses fidèles paroissiens.

Le pape François célèbre la messe du dimanche de Pâques en la basilique Saint-Pierre, puis la bénédiction Urbi et Orbi devant une place totalement vide en raison du confinement lié à l'épidémie de coronavirus. À Bastia, le père Georges Nicoli, prêtre de Notre-Dame de Lourdes va officier dans son église, devant des photos de ses fidèles paroissiens. "Il nous manque la chaleur humaine. Cela crée un grand vide", a-t-il expliqué sur franceinfo dimanche 12 avril.

franceinfo : Comment vous êtes-vous organisé ?

Georges Nicoli : J'ai fait un appel à mes paroissiens à travers les réseaux sociaux pour participer à cet office en respectant le confinement. Je leur ai demandé de m'envoyer une photo d'eux-mêmes qui est affichée dans l'église depuis la veille des Rameaux.

Comment cela se passe-t-il dans votre église ?

J'ai une assemblée permanente, remplie, il doit me rester quatre ou cinq places assises, si on peut dire ça comme ça. Il doit y avoir à peu près 400 photos qui sont affichées dans l'église.

Qu'est-ce qui vous manque le plus ?

On a très bien senti le manque avec la semaine sainte. Ce sont des fêtes très chaleureuses, notamment depuis samedi soir où on célèbre la résurrection du Christ. Quand on termine la messe et qu'on éteint le téléphone qui nous sert de caméra, puisqu'elle est diffusée sur les réseaux sociaux, il nous manque la chaleur humaine et l'humanité. Ça crée un grand vide.