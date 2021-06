Vrai ou fake : que contiennent vraiment les "Fauci Leaks" ?

3 200 pages de mails de l'immunologue Anthony Fauci, le haut responsable sanitaire américain, qui a géré la crise du Covid-19, ont été publiées par le média en ligne BuzzFeed. Mais contrairement à ce que l'on peut lire sur les réseaux sociaux, les échanges de Fauci n'apportent rien de nouveau sur le Covid-19 et sa gestion.

L'hydroxychloroquine serait efficace contre le Covid-19 et les masques inutiles ? C'est ce que révèleraient certains emails envoyés par l'immunologue Anthony Fauci d'après de nombreux internautes. Mais alors, qui est-il ? Il s'agit du plus haut responsable sanitaire américain, qui a géré la crise du Covid-19, et a souvent été en désaccord avec Donald Trump. Mais à propos des "Fauci Leaks", il ne s'agit pas d'une fuite, car grâce à une loi américaine sur la liberté d'information, les médias américains comme CNN ont eu le droit d'accéder aux mails du médecin. Le média en ligne BuzzFeed a choisi de publier les 3 200 pages d'échanges allant de janvier à juin 2020.

Une position sur le masque qui a changé au fil de la recherche

Si le sujet de l'hydroxychloroquine a bien été abordé dans les mails, aucun message ne reconnaît pourtant son efficacité. Dans un e-mail du 25 mars 2020, Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique français, dit que les données du professeur Didier Raoult ne sont pas vraiment convaincantes, et Fauci répond qu'il souhaiterait lui aussi faire des essais cliniques pour trancher. Sur le masque qui serait inutile, Fauci explique dans un mail que le masque sert surtout aux personnes infectées pour les empêcher de propager l'infection aux personnes non-infectées. Mais ce message n'a rien d'étonnant : la position des scientifiques sur le sujet a changé au fur et à mesure de la recherche sur le Covid-19. En définitive, les messages d'Anthony Fauci ne nous apprennent rien de nouveau sur l'épidémie et sa gestion, contrairement à ce que l'on peut dire sur les reseaux sociaux.